История вопроса

Многопользовательские игры (ММО-игры) — это в первую очередь онлайн-проекты, объединяющие от нескольких десятков до тысяч игроков на одном сервере. Основной особенностью таких проектов является взаимодействие (как мирное, так и враждебное) пользователей между собой. ММО-игры подразделяются на те же жанры, что и одиночные видеоигры.