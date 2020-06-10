Монреаль, Канада, 10 июня 2020, 09:53 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер нового сезона многопользовательского экшена For Honor. Его опубликовали 9 июня на YouTube-канале компании Ubisoft.
В сезоне под названием «Тирания» геймеров ожидает война с новым опасным врагом. Старт события запланирован на 11 июня 2020 года.
Напомним, For Honor — это многопользовательский экшен от от третьего лица, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. В нём геймеры сражаются друг с другом, управляя средневековыми воинами.
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