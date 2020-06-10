Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 09:49 — REGNUM В Забайкальском крае, где наблюдается взрывной рост распространения коронавируса, решают проблему с удешевлением средств индивидуальной защиты. Как сообщает сегодня, 10 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, медицинские маски (около 40 тысяч) по цене не выше 11 рублей поступят в Агинский округ.

«На призыв администрации отозвались предприниматели трех районов и городского округа. Общими усилиями собрано порядка 300 тысяч рублей. На эти средства закупили средств защиты по минимальной оптовой цене», — пояснил руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

Напомним, в середине мая сообщалось, что одна из крупных торговых сетей Читы начала продавать одноразовые лицевые маски по 16 рублей, хотя ещё в апреле апреле одноразовая трехслойная маска в супермаркете Читы стоила почти 40 рублей.

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