Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Система здравоохранения Петербурга все еще находится под большим давлением из-за коронавирусной пандемии, но власти уже задумались о том, чтобы возобновить в городе плановую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

В интервью ТАСС он отметил, что в ближайшие дни будет утвержден план постепенного восстановления штатной деятельности медицинских организаций, ранее брошенных на борьбу с COVID-19.

«В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары <…> Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», — заявил Беглов.

По его словам, в Петербурге создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и «задел» по специально оборудованным койко-местам.

На взгляд губернатора, новые всплески заражения коронавирусом в Петербурге возможны, если горожане не будут соблюдать необходимые требования по ношению масок и перчаток и соблюдению безопасной дистанции. Беглов убежден, что все зависит от «дисциплинированности» петербуржцев.

«Вирус никуда не денется. Но если использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция войдут в нашу повседневную жизнь, мы практически сможем вернуться к полноценной жизни города. Согласитесь, дискомфорт от использования масок, перчаток и необходимости контролировать расстояние между собой и другими людьми можно пережить», — считает градоначальник.

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По данным на 9 июня, за всё время в Санкт-Петербурге выявлено 19 153 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 433 человека. Выздоровел 8101 человек.

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