Пермь, , 09:48 — REGNUM В Пермском крае в акции «Сад памяти» приняли участие более 2 тыс. человек. Высажено более 390 тыс. саженцев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Международная акция «Сад памяти» проходила на территории Пермского края в течение месяца. Деревья в память об участниках Великой Отечественной войны, победивших фашизм, высажены на землях лесного фонда, в парках и скверах городов.

В минприроды региона подчеркнули, что создание «Садов памяти» будет продолжено после того, как улучшится эпидемическая ситуация и позволят климатические условия.

Добавим, во время Великой Отечественной войны на полях сражений 209 681 воин, призванный из Пермского края, без вести пропавшими числится 4951 человек. Звания Героя Советского Союза удостоены 146 пермяков.