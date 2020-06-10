Москва, , 09:44 — REGNUM В начале июня в Москве увеличены объёмы плановой помощи, оказанной пациентам городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Об этом 10 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с 25 мая в больнице проведено свыше 600 операций. При этом если в последнюю неделю прошлого месяца хирурги выполнили 211 операций, то в первые дни июня — 389.

«Мы фактически уже больше двух недель принимаем плановых пациентов с учетом всех эпидемиологических требований временного стандарта», — рассказал главный врач больницы, главный хирург и эндоскопист Москвы Алексей Шабунин.

До планового лечения допускаются пациенты с отрицательными анализами на коронавирус.