Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Более 10 млн граждан КНДР остро нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Элизабет Бирс.

В интервью она отметила, что гуманитарная ситуация в КНДР по-прежнему оставляет желать лучшего, поскольку почти 40% населения нуждаются в помощи.

Бирс добавила, что население Северной Кореи страдает от хронического недоедания. Каждый десятый ребенок в возрасте до пяти лет (1,7 млн) имеет недостаточный вес и задержки в развитии, а около 14 млн человек не имеют доступа к чистой питьевой воде.

В 2020 году ВВП ООН намерена предоставить КНДР продовольственную помощь общей стоимостью $1,2 млн.

Известно, что ранее комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Фонда Юджина Белла (Eugene Bell Foundation) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.