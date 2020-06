Стокгольм, , 09:43 — REGNUM Состоялся анонс хоррор-игры Wraith: The Oblivion — Afterlife для устройств виртуальной реальности. Первый трейлер проекта был опубликован 9 июня на YouTube-канале студии Fast Travel Games.

События Wraith: The Oblivion — Afterlife будут разворачиваться в вымышленной вселенной World of Darkness («Мир тьмы»), известной по настольной ролевой игре Vampire: The Masquerade. Разработчики отмечают, что их проект будет доступен «на всех основных VR-платформах».

Напомним, «Мир тьмы» — это выдуманная вселенная, являющаяся местом действия многих настольных и компьютерных игр. Её главными героями являются различные «создания тьмы» (вампиры, оборотни и т.п.), тайно живущие среди людей.

