Москва, , 09:43 — REGNUM Примерно 318 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением медиков в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под меднаблюдением в Российской Федерации остается 318 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было проведено 290 тысяч тестов на коронавирус и их общее число на данный момент стало свыше 13,5 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 3796 пациентов.