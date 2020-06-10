Красноярск, , 09:40 — REGNUM Стимулирующие выплаты за май получили 242 сотрудника инфекционного госпиталя в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И.С. Берзона, задействованные в работе с пациентами, которым поставлен диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

В пресс-службе отметили, что сотрудники получили повышенные зарплаты за апрель, а в начале июня им перечислили зарплату с доплатами за май. Из 242 сотрудников больницы, получивших выплаты, 62 являются врачами, 94 — медсестрами, остальные работники — младший медперсонал, регистраторы, буфетчицы, уборщицы, кастелянши и водители.

Общая сумма выплат за май составила 26,4 млн рублей, из которых 8,9 млн рублей выделены из краевого бюджета, а остальные 17,5 млн рублей — из федерального. Выплаты наибольшего размера получили медработники, которые непосредственно работали с пациентами в трех пульмонологических отделениях и реанимационных.