Токио, , 09:35 — REGNUM Уже 13 июня 2020 года японская компания Atlus выпустит ролевую игру Persona 4 Golden в Steam. Об этом 9 июня сообщает издание Gematsu.

Официальный анонс PC-версии игры состоится в день её релиза, 13 июня, в рамках онлайн-конференции PC Gaming Show. Некоторые источники также заявляют, что Atlus может выпустить на компьютерах и Persona 3.

Напомним, Persona — это серия японских ролевых игр, разработанных компанией Atlus. Во всех проектах франшизы геймеры берут на себя управление учеником старшей школы, который получает возможность призывать персон — могущественных духов-помощников.

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