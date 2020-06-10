Кызыл, , 09:34 — REGNUM В Туве количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2027. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 113 новых случаев.

Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации, как отмечается, составил 1,1 при норме 1,0.

Выписаны из больниц к настоящему моменту 776 человек, из них 98 за минувшие сутки. На амбулаторном лечении остаются 577 заражённых.

«Коечный фонд составляет 1346 единиц, свободно 31,3%, или 421 койка, в том числе в кожуунах — 114, что составляет 27,1%. Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID-19 — 2», — добавили в минздраве.

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