Геленджик, Краснодарский край, , 09:34 — REGNUM 28 пляжей открыты в Краснодарском крае по данным на 9 июня, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К 10 июня при положительном заключении Роспотребнадзора и ГИМС планируют открыть десять пляжей санаторно-курортных организаций Геленджика, которым разрешено принимать туристов на оздоровление. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это смогут открыться пляжные территории санатория «Красная Талка», «Приморье», «Голубая волна», «Солнечная», «Голубая даль», «Жемчужина моря», «Сосновая роща», «Архипо-Осиповка», «Надежда». Ещё шесть пляжей находятся на стадии подготовки, всего в ближайшее время заработает уже 16 пляжей.

«Что касается муниципальных пляжей, то сейчас прилагаются все усилия, чтобы эти территории как можно быстрей открылись для посещения — проходит техническое освидетельствование ГИМС, берутся лабораторные пробы воды Роспотребнадзором, готовится пляжная инфраструктура в условиях ужесточения требований», — сообщили в администрации курорта.

При этом как санаторные, так и муниципальные пляжи могут открыться только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, а именно: при наличии средств дезинфекции, проведение дезинфекции пляжного оборудования после каждого использования, соблюдение расстояния в полтора метра между лежаками, обязательная дезинфекция раздевалок и душевых.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявил, что показатели уровня заражаемости в регионе не позволяют перейти на следующий этап снятия ограничений, однако план по выводу уже есть. С 1 июня принимают отдыхающих порядка 200 санаториев, с 6 июня открылись набережные, парки и скверы, летние кафе. При этом карантинные меры в Краснодарском крае продлены до 21 июня.