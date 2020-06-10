Токио, , 09:29 — REGNUM Из-за жары в Токио 9 июня были госпитализированы 30 человек, двое из которых пребывают в настоящее время в тяжелом состоянии. Об этом 10 июня сообщает телеканал NHK.

По данным журналистов телеканала, возраст попавших в больницы столицы Японии из-за теплового удара составляет от 25 до 99 лет.

При этом пожарное управление Токио, выполняющее функции МЧС, дало рекомендацию по использованию кондиционеров, употреблению большего количества воды и избеганию высоких физических нагрузок.

Также дается совет по снятию защитных медицинских масок в случае, если между людьми наличествует достаточное безопасное расстояние.

Отметим, 10 июня температура воздуха в Токио, как и накануне, достигла почти +31 °С. При этом до конца дня в столице Японии ожидается до +32 °С, а в Фукусиме, Ямагате и Нагано — до +34 +36 °С.