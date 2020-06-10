Саратов, , 09:51 — REGNUM Саратовская область получила более 200 тысяч ленточек с российским триколором, которые будут раздаваться бесплатно. Жители региона смогут получить их как на почте, так и в крупных сетевых магазинах, а также в аптеках и на заправочных станциях, рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

В почтовых отделениях Саратова и Энгельса ленточки выложат на барьеры, желающие взять их смогут это сделать, не подвергая себя опасности, отметил министр.

Во всех регионах страны с 8 июня стартовала акция по распространению ленточек в цветах российского триколора. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России. Организаторы надеются, что жители Саратовской области поддержат акцию и присоединятся к ней. Акцию продлят до 12 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе большинство мероприятий ко Дню России, который отмечают 12 июня, проведут онлайн. На этот день намечены как общероссийские акции, так и региональные.

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