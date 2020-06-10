Владивосток, , 09:35 — REGNUM Во Владивосток за два дня прибыли два самолёта авиакомпании «Аврора» из-за границы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Рейс из Токио приземлился 9 июня, а 10 июня — из Таиланда, вылетевший из Пхукета транзитом через Шанхай.

Всего на двух бортах во Владивосток прибыли 174 человека, в том числе 91 житель Приморья.

«73 пассажира отправились в обсерваторы Приморья, 20 человек уехали в Хабаровский край и Амурскую область, остальные прилетевшие в течение двух недель будут соблюдать обязательный карантин по месту жительства», — сказали в правительстве.

С момента пандемии коронавируса из-за рубежа вернулись сотни дальневосточников. Вывозные рейсы продолжают формировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию вернулись из-за границы ещё четыре человека, в том числе двое детей. Остаются за пределами РФ ещё 282 жителя республики.