Москва, , 09:20 — REGNUM Больше половины жителей России (51%) оценивают свое здоровье как удовлетворительное, среди людей 45−49 лет — 61%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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Оценку «хорошо» дают своему здоровью 39% опрошенных, среди людей 18−24 лет — 56%, 25−34 лет — 67% и 35−44 лет — 53%.

Занимаются спортом с разной периодичность 75% граждан. Проходили диспансеризацию в течение последних трех лет — 44%. Никогда не проходили — 21% респондентов.

Опрос проведен 30 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, осознают необходимость следить за своим здоровьем 80% жителей России.

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