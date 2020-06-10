Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирской области членов избирательных комиссий в преддверии голосования по поправкам к Конституции России протестируют на коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В новосибирском избиркоме сообщили, что все средства индивидуальной защиты для работы комиссий уже закуплены. Также организована их доставка в районы города и области. А с 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий начнут тестировать на COVID-19.

Уточняется, что средствами защиты обеспечат не только организаторы выборов, но и наблюдателей, представителей СМИ и избирателей.