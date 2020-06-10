Бишкек, , 09:11 — REGNUM В Киргизии за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, половина из них — в столице республики. В числе заразившихся оказались еще шесть медиков. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего же по состоянию на 10 июня в Киргизии зарегистрировано 2 093 случая заражения коронавирусом.

Количество жертв COVID-19 в республике выросло до 26 человек — за последние сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 70-летний житель Чуйской области и 73-летняя жительница Джалал-Абадской области.

Всего излечились и были выписаны из больниц 1 572 киргизстанца или 75% от общего числа пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В том числе за последние сутки — 89.