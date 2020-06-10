Москва, , 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.

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Кроме того, МГУ смог значительно улучшить свои позиции в рейтинге (плюс десять строчек) и подняться на рекордное для российских вузов 74-е место в списке.

Всего в перечне оказалось 28 учебных заведений из России. В их числе — пять петербургских университетов: Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (298-м места), Университет ИТМО (360-я строчка), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (401-я строчка), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (750-е место).

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Возглавляет рейтинг Массачусетский технологический институт из США. Всего в рейтинг вошла тысяча университетов разных стран мира. Отбор производился на основе таких критериев, как репутация среди работодателей, академическая репутация, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников, а также доля иностранных студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова возглавил топ-100 самых лучших и влиятельных вузов России по итогам 2019 года. На втором месте — Московский физико-технический институт (государственный университет), на третьем — Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).

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