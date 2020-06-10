Москва, , 09:16 — REGNUM Тестирование системы, которая позволяет проверить на алкоголь водителей всех машин в одном потоке, проводят в ГИБДД. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) генерал-майор полиции Александр Быков в интервью «Комсомольской правде».

Новый метод основан на индикации этанола в выдыхаемом воздухе. Проект о введении новой процедуры направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.

По словам Быкова, при проверке за несколько секунд будет понятно, есть ли основания полагать, что водитель употреблял алкоголь. Если такое подозрение есть, водителя попросят пройти полную процедуру освидетельствования. Если нет — ему без составления процессуальных документов разрешат ехать дальше.

Процедуру планируется применять на дорогах, где автомобили могут ехать по одной полосе. Тогда за 20−30 минут будут проверены 100% водителей в потоке.

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