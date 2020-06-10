Воронеж, , 09:04 — REGNUM 242 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе.

«В среду, 10 июня, официально подтверждено заражение 242 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Более 200 новых носителей в Воронежской области регистрируется уже третьи сутки подряд — на 9 июня сообщалось о 220 новых случаях, на утро 8 июня их было 228.

Всего на утро 10 июня в Воронежской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 527 человек. На 9 июня сообщалось о 1 тыс. 739 выздоровевших. Также в регионе скончались 19 пациентов с коронавирусом.