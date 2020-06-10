Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM В Свердловской области случаи нападения клещей на людей отмечены в 65 муниципалитетах. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

В основном пострадавшие имеются в Тугулыме, Пышминском городском округе, Асбесте, Талице и Слободо-Туринском районе. Также клещи очень активны в Камышлове, Рефтинском, Дегтярске, Камышловском, Ирбитском и Байкаловском районах, а также в Каменске-Уральском и Тавде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году клещи нападают на граждан на 19% чаще такого же периода 2019 года. На детей и подростков до 17 лет они нападают в полтора раза чаще.

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