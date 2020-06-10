Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области утвердило наказание за шум в дневное время. Решение приняли на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Областной закон об административных правонарушениях дополнили новой нормой: теперь жителям запретили шуметь с 13:00 до 15:00 (время местное) в будние дни в жилых многоквартирных домах и ряде других объектов.

Установлены штраф в размере от 500 до 2000 рублей для физлиц, от 1000 до 5000 — для должностных лиц, а юрлицам правонарушение может обойтись в сумму от 3000 до 7000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на дневной шум участились во время «режима повышенной готовности» и периода нерабочих дней, когда многие жители остались дома из-за пандемии COVID-19.

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