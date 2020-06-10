Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Свердловской области за 2020 год клещи напали уже на 23 735 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с таким же периодом 2019 года это больше на 19%. К началу июня прошлого года покусанных было 20 042.

Среди пострадавших есть 5 756 граждан возрастом до 17 лет. По сравнению с таким же периодом 2019 года это в полтора раза больше. Тогда покусанных детей и подростков было 3 747.

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