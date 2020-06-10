Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Документальный сериал «Полицейские» (Cops) больше не будет транслироваться американским телеканалом Paramount Network. Такое решение принято в связи с массовыми протестами в США против действий полиции, сообщает газета The New York Times.

Об отказе от трансляции сериала заявил изданию представитель канала. Он добавил, что какие-либо планы по поводу возвращения «Полицейских» в эфир отсутствуют.

Первые серии «Полицейских» вышли в 1989 году, к настоящему времени снято 33 сезона. Очередной сезон должен был стартовать 15 июня. Сериал основан на реальных событиях, он рассказывает о работе правоохранителей в разных странах мира, включая, помимо США, Гонконг, Великобританию и Россию.

Ещё в 2013 году правозащитники выступили за закрытие сериала, который, как утверждалось, унижает чернокожих американцев.

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