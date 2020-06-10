Хабаровск, , 08:51 — REGNUM Администрация Хабаровска вернула в собственность города большой участок земли с видом на реку Амур в престижном районе. Ранее участок был передан инвесторам из Китая, но они не выполнили своих обязательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Хабаровска.

Читайте также: Китайские бизнесмены лишились сельхозпредприятия в Хабаровском крае

В 2016 году китайское ООО «Универсальная строительная компания» получила в аренду за 42,2 млн рублей в год участок земли в престижном районе Хабаровска для возведения жилого комплекса. Но к строительству бизнесмены из КНР так и не приступили, даже не стали получать разрешение на строительство. К тому же, они накопили внушительные долги по аренде. Видя, что, в прямом смысле, «золотая земля» простаивает без дела, а бюджет города не получает ни копейки, администрация города расторгла договор в одностороннем порядке. Но китайские коммерсанты не согласились с таким решением. Дело прошло всю цепочку и завершилось в Верховном суде победой мэрии Хабаровска.

Престижный земельный участок опять выставлен на аукцион, который состоится 3 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по решению суда китайские предприниматели лишились сельхозпредприятия «Хорская буренка», которое вернулось в собственность края. УФАС края установило, что предприятие было незаконно продано иностранцам, которые уничтожили поголовье скота и на пастбищных землях выращивали сою.