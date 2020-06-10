Саратов, , 09:50 — REGNUM В Саратовской области 10 июня подтвердились 117 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4 132 человека, выздоровели 1811 человек, за последние сутки — 112 пациентов. С начала пандемии скончались 36 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 20 человек, в 94 случаях — заражение из неустановленных источников, трое прибыли с других территорий.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 55 жителей, двое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 111,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,4 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовскую областную детскую инфекционную больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь и взяли под охрану МВД.

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