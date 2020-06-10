Уфа, , 08:47 — REGNUM 80 студентов медицинского колледжа Уфы борются с COVID-19, работая во время учебы в стационарах города. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в марте студенты-добровольцы начали работу в 23 медицинских учреждениях города. Большинство добровольцев — выпускники текущего года.

Отмечается, что работая в стационарах студенты дистанционно продолжали учебу, а также проходили обучение по «COVID-19» и переподготовку по специальности скорая помощь.

Помимо этого, они сдавали экзамены и готовились к защите своих выпускных работ.

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