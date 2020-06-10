Кано, Нигерия, , 08:24 — REGNUM До 60% из почти 1000 загадочных смертей в штате Кано на севере Нигерии, вероятно, были вызваны COVID-19. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения Нигерии Осаги Эханире.

В соответствии с заявлением, к данному выводу пришла специальная следственная группа после изучения всплеска смертности по всему штату Кано в апреле и начале мая — в основном среди пожилых людей с хроническими заболеваниями. Некоторые скончались в больницах, но более половины умерли дома.

Подобные необъяснимые всплески смертей наблюдались и в других штатах на севере Нигерии.

При низких уровнях тестирования и самой большой численности населения в Африке эксперты опасаются, что коронавирус может стремительно распространяться в Нигерии.

К настоящему времени в стране был подтвержден 12 801 случай заражения коронавирусом, 361 из которых — с летальным исходом.