Кемерово, , 08:20 — REGNUM В Таштагольском и Тисульском районах Кемеровской области первые комплексы и отели открылись для отдыхающих после снятия ограничений. Об этом сообщило министерство туризма и молодежной политики региона.

«Принимать гостей готовятся также в Тисульском, Гурьевском, Крапивинском районах и на горе Люскус в Кемерове, — уточнили в министерстве. — В Шерегеше получили положительное заключение комиссии и открыты «Альпенклаб» и «Шервуд» (сектор А), в ближайшие дни специалисты проинспектируют отели «Йети-Хаус», «Шория Лэнд», «Айс Клуб» и «Зима». Горнолыжный комплекс «Горная Саланга» в Тисульском районе также официально открыт».

Сегодня, 10 июня, также открывается центр отдыха «Танай» в Промышленновском районе. А комплекс «Золотая гора» в Гурьевском районе и пейнтбольный клуб комплекса «Зеленогорский» в Крапивинском районе ждут положительного заключения комиссии.

Отмечается, что гостиницы и иные объекты досуга в комплексах будут принимать только жителей Кузбасса. На объектах должен соблюдаться масочный режим, быть в наличии дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, должна быть нанесена разметка и расставлена мебель в номерах для соблюдения дистанции.

Пока остаются закрытыми детские игровые комнаты и развлекательные центры, спа-центры, бани, сауны, бассейны и другие объекты досуга. Подходы к пляжам и местам массового отдыха у воды также пока перекрыты.