Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM Глава Камчатки Владимир Солодов обратился к командованию Восточного военного округа с просьбой о переносе парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 26 июля. Причина переноса — неблагополучная эпидемиологическая обстановка в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации телеграм-канала Владимира Солодова.

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«24 июня во многих городах нашей страны пройдёт парад Победы. На Камчатке проведение массовых мероприятий считаю нецелесообразным в связи с коронавирусом. Я уже обратился к командующему Восточным военным округом с просьбой перенести парад на 26 июля, День ВМФ, или на 3 сентября — День окончания Второй мировой войны», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне указом президента России Владимира Путина перенесён на 24 июня.