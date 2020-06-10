Москва, , 08:17 — REGNUM Известный актёр Михаил Ефремов, устроивший ДТП со смертельным исходом, в ближайшие два месяца будет находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения до 9 августа ему избрал Таганский суд Москвы.

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Сторона обвинения считает, что при более мягкой мере пресечения Ефремов сможет оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Под домашним арестом обвиняемый не сможет использовать средства связи и интернет. а также общаться со СМИ и отправлять корреспонденцию. Покидать квартиру он будет вправе только с разрешения следователя.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, произошла 8 июня на Смоленской площади. Ефремов за рулём внедорожника, будучи в состоянии алкогольного опьянения, как это позднее показала экспертиза, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель фургона скончался в больнице.

В отношении актёра возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал, назвав произошедшее «чудовищным».

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