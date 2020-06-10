Москва, , 08:15 — REGNUM Российская прозападная «элитка алкашей» оправдывает убийцу и некогда актера Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потому что он «свой» и «либераст», заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Абсолютный негодяй, мерзавец, пьяное животное, который решил, что ему все можно, в анализах которого обнаружены следы наркотических средств, пьяный убивает несчастного человека… И наши-то люди, испытывают сострадание кому? Именно семье погибшего… А элитка прозападная пытается обвинить всех вокруг в том, что этот негодяй, видите ли, дошел до такого состояния», — заявил Соловьёв.

По его словам, вместо того, чтобы осудить Евремова, либералы начинают критиковать Путина за суровое законодательство, по которому вышеуказанному лицу грозит наказание до 12 лет, которое в их умах уже превратились в «пожизненное». Кроме того, уже, как отмечает телеведущий разрабатываются версии, что Ефремову специально подлили в кровь алкоголь.

«Вся эта либеральная тусовка из таких же алкашей состоящая, оправдывающая пьянство… Ну и получили. Был Михаил Евремов «Гражданин поэт», а стал граждин-убийца. Убийца, и все его либерастные ценности моментально ясны вот, все на раз…», — продолжил Соловьёв.

По его словам, Ефремов убежден, что если у него деньги есть, значит ему можно все, а ему вторит его либеральная тусовка, для которое не важно, что совершил человек, а важно, свой он или не свой.