Москва, 10 июня 2020, 08:15 — REGNUM Российская прозападная «элитка алкашей» оправдывает убийцу и некогда актера Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потому что он «свой» и «либераст», заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, вместо того, чтобы осудить Евремова, либералы начинают критиковать Путина за суровое законодательство, по которому вышеуказанному лицу грозит наказание до 12 лет, которое в их умах уже превратились в «пожизненное». Кроме того, уже, как отмечает телеведущий разрабатываются версии, что Ефремову специально подлили в кровь алкоголь.
По его словам, Ефремов убежден, что если у него деньги есть, значит ему можно все, а ему вторит его либеральная тусовка, для которое не важно, что совершил человек, а важно, свой он или не свой.