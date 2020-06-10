Пекин, , 08:16 — REGNUM Три активных случая заражения коронавирусом и ещё пять его носителей без симптомов выявлено в Китае за истекшие 24 часа. Об этом 10 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что все новые случаи являются ввозными, два из которых зафиксировано в атомном районе Внутренняя Монголия и ещё один в городе Тяньцзинь.

Таким образом общее число заразившихся SARS-CoV-2 на территории Китая теперь достигло 83 046.

Кроме этого, за минувшие сутки в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему 4 634.

При этом отмечается, что общее число вылечившихся от нового заболевания в стране составляет 78 357.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Эчжоу центральной китайской провинции Хубэй проведут общегородские тесты на коронавирус среди местных жителей с 11 по 17 июня.