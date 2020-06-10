Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил оказать всемерную организационную и ресурсную поддержку Исправительному центру УФСИН Камчатки для недопущения распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: УФСИН Камчатки: в исправительном центре выполняются карантинные мероприятия

В сообщении на официальном сайте правительства говорится, что в настоящее время в исправительном центре УФСИН Камчатки заражений коронавирусом не выявлено, но учреждение находится на карантине.

«Глава региона поручил выдать учреждению экспресс-тесты, которые моментально определяют заражение. Мы находимся в полном контакте с руководством УФСИН региона. Сейчас в исправительном центре проводится санитарно-эпидемиологическая обработка, решается вопрос о разделении людей, находящихся в учреждении», — сообщил зампред правительства Камчатки Роман Василевский.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре УФСИН Камчатки, пожаловались в редакцию ИА REGNUM на то, что в учреждении есть случаи заражения коронавирусом, но люди не разделены и находятся скученно в одном помещении. Также они сообщили, что им не выдают средства индивидуальной защиты и у них нет лекарств. УФСИН по Камчатскому краю не согласилось с этими утверждениями и сообщило, что выявлен один человек с признаками острого респираторного заболевания и болезнь у него протекает в лёгкой форме. Также в ведомстве утверждали, что этот человек изолирован от остальных, а в самом центре выполняются все карантинные мероприятия, учреждение обеспечено всем необходимым для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.