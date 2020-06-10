Воронеж, , 08:04 — REGNUM Уголовное дело по факту по факту аварии с участием сотрудника полиции 9 июня в Воронеже возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Воронежской области.

Ход расследования находится на контроле в прокуратуре области, сообщили в надзорном ведомстве.

Авария произошла около 19:20 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. Участковый уполномоченный полиции на личном автомобиле Toyota Crown выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. В результате аварии 41-летний мужчина погиб на месте, две женщины, 42 лет и 71 года, госпитализированы в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, сотрудник полиции не справился с управлением. Признаков алкогольного опьянения у сотрудника полиции не обнаружено, однако для более точного исследования взяты образцы крови. Как сообщало ИА REGNUM, в ГУ МВД по региону также начата проверка по факту случившегося.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже полицейский на машине врезался в пешеходов, один человек погиб

Читайте развитие сюжета: В Башкирии осуждены трое полицейских за избиение подозреваемого