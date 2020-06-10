Якутск, , 08:10 — REGNUM На Якутской телебашне в День России зажгут архитектурно-художественную иллюминацию в цвет триколора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Подсветка в цвете российского триколора будет включена 12 июня с 22:00 до 01:00 часов по местному времени.

«Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия во всех округах и пригородах Якутска ко Дню России начались 2 июня и продлятся до 12 июня.