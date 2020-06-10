Буйнакск, Дагестан, , 08:58 — REGNUM В Дагестане военные медики выписали 50 пациентов, завершивших лечение от COVID-19 в полевых мобильных госпиталях, развёрнутых военными в городе Буйнакск и посёлке Ботлих. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 23 мая военные врачи госпитализировали более 120 жителей труднодоступных районов республики, 50 из которых прошли курс лечения … и были выписаны по выздоровлению», — отмечается в сообщении Минобороны.

Остальные пациенты, находящиеся на стационарном лечении в военных госпиталях, продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь, которую им оказывают 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, оснащённых всем необходимым современным оборудованием и располагающим необходимым запасом лекарственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на утро 9 июня достигло 21 705, в том числе 433 за последние сутки. Наибольшее число случаев заражения в округе выявлено в Дагестане — 6077, в том числе 107 за последние сутки.

В регионе 4611 человек выздоровели, 309 умерли. Для помощи республике Минобороны РФ развернуло два полевых мобильных многофункциональных госпиталя на 200 коек — в городе Буйнакске и посёлке Ботлих.

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