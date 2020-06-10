Нью-Дели, , 07:48 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 9985 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Индии достигло 276 583. Также за 9 июня в стране от осложнений COVID-19 скончались 279 человек.

«К среде (10 июня — прим. ИА REGNUM), в стране подтверждено 7745 случаев смерти, связанных с COVID-19», — отметили в ведомстве.

Индийский минздрав также сообщает, что с начала пандемии с инфекцией справились 135 206 человек. Их уже выписали из медучреждений. В настоящее время в Индии насчитывается 133 632 активных случая заражения новым коронавирусом.

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