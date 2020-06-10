Наньнин, Китай, , 07:46 — REGNUM Внимание пользователей сети интернет в Китае привлек эпизод, попавший на видео, где в курортном городе Гуйлинь на юге Китая водители двух бульдозеров бесплатно развозили еду студентам, оказавшимся в плену наводнения, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Видео стало вирусным и разошлось по всем популярным видео-платформам Китая. На нем видно, как бульдозеры, перевозящие запакованную герметично еду, доставляют ее к общежитиям Педагогического университета Гуанси в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В сети начали бурлить дискуссии о творческом подходе и находчивости руководства университета.

В университете сообщили, что все студенты, оказавшиеся заложниками своих общежитий из-за наводнения, будут получать таким образом еду три раза в день, пока вода не сойдет. Бульдозеры могут легко пересекать затопленные улицы благодаря свое высокой посадке. Впервые такая практика была использована во время наводнения 2017 года. Из-за наводнения в Гуанси, вызванном ливнями уже пострадали 320 тыс. человек.