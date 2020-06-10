Душанбе, , 07:45 — REGNUM Среди 200 стран в рейтинге безопасности, опубликованном Deep knowledge group, по COVID-19 Таджикистан занял 124 место.

В основу данного рейтинга легло 130 качественных и количественных параметров и свыше 11 тысяч 400 различных пунктов.

При составлении документа авторами были учтены такие факторы, как время вступления в силу карантинных мер и ограничений на передвижение людей и транспортных средств и их масштаб, продолжительность изоляции, случаи нарушения карантина, а также меры, предпринимаемые государством для финансовой поддержки населения страны.

Кроме того, важную роль в создании рейтинга сыграла информация о доступе граждан к тестированию на коронавирус и другие меры, введённые правительством страны в период пандемии.

Авторы списка отмечают, что вся используемая в рейтинге информация взята из открытых источников и постоянно обновляется, что может в дальнейшем привести к изменениям в распределении стран в списке.

На сегодняшний день в первую десятку рейтинга входят: Швейцария, Германия, Израиль, Сингапур, Япония, Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Среди стран Туркестанского региона 71 строчку занимает Казахстан, 108 — Киргизия, 121 — Узбекистан, 131 — Туркмения.

Deep Knowledge Group — это объединение коммерческих и некоммерческих организаций, задействованных в различных областях: от научных исследований до аналитики и бизнеса.

Отметим, что по состоянию на вечер 9 июня в Таджикистане коронавирус обнаружен у 4690 человек, зарегистрировано 48 смертей, 2815 пациентов признаны здоровыми после перенесённого COVID-19.