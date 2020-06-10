Наньчан, Китай, , 07:40 — REGNUM Около 728 тыс. жителей провинции Цзянси на востоке Китая пострадали из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Ливни, которые начались 2 июня, вынудили 47 тыс. человек эвакуироваться и повредили 42,3 тыс. га зерновых площадей, а также смысли 237 домов. Прямой экономический ущерб достиг 720 млн юаней (около $101,7 млн), сообщили местные власти.

Согласно прогнозу погоды, в регионе ожидается очередная волна серьезных ливней, которые начнутся уже 10 мая. Как сообщало РЕГНУМ, в южной китайской провинции Гуанчжоу из-за наводнений было эвакуировано более 20 тыс. человек.

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