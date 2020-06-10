Новосибирск, 10 июня 2020, 07:28 — REGNUM В Новосибирской области на утро сегодня, 10 июня, за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом. 97 пациентов выписаны. Скончались двое — 54-летний мужчина и 57-летняя женщина. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в регионе официально зарегистрировано 3858 пациентов с коронавирусом (258 — дети), 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 46 человек, на ИВЛ — 11 пациентов.