Абакан, , 06:27 — REGNUM Диагноз COVID-19 подтверждён у сотрудницы департамента протокольного и информационно-аналитического обеспечения аппарата главы и правительства Хакасии.

«Круг обязанностей сотрудницы не предусматривает прямого контакта и взаимодействия с главой республики, его заместителями и их помощниками, — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. — При появлении у сотрудницы департамента первых симптомов заболевания все, кто контактировал с ней, были отправлены на самоизоляцию. В помещениях аппарата проведена дезинфекция».

Уточняется, что для всех сотрудников с момента введения режима повышенной готовности действует обязательное ношение масок в общих помещениях здания, а на входе проводится термометрия.