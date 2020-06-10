Горно-Алтайск, , 06:22 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего подтверждено 212 случаев.

«Коронавирус подтвердился у четырёх жителей Горно-Алтайска, трёх жителей Улаганского района, вернувшихся из другого региона, и жительницы Майминского района. Четыре из восьми случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

На сегодняшний день выписаны из больниц с выздоровлением 109 человек, из них шесть за последние сутки. Остальные находятся под наблюдением врачей.

Напомним, накануне Кош-Агачский район Алтая был закрыт для въезда и выезда. Как сообщало ИА REGNUM, власти республики объяснили решение продолжающимся ростом числа заражённых коронавирусом.

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