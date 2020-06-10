Петропавловск-Камчатский, , 06:00 — REGNUM На Камчатке встретили два рейса из Москвы и Новосибирска, пассажиры которых оформили цифровые пропуска для въезда в регион. Они стали первыми, прибывшими на полуостров с электронными пропусками.

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«По поручению врио губернатора Владимира Солодова сейчас таких пассажиров разделяют на несколько групп. Первая группа — жители Камчатки, имеющие регистрацию, либо граждане, прибывшие к родственникам. Степень родства определяется документально. Они получают предписания проходить обсервацию на дому. Во вторую группу входят те, кто прилетает к нам на работу. Мы следим, чтобы работодатель доставил их в обсерваторы. В третью группу входят туристы, которые приезжают без предварительных договоренностей. Они проходят обсервацию в гостиницах за свой счёт», — рассказал зампред правительства Камчатки Роман Василевский.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Камчатки Владимир Солодов сообщил о том, что в регионе усиливаются меры борьбы с коронавирусной инфекцией.