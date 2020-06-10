Улан-Удэ, , 05:53 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2020, из которых 1109 обнаружены в столице Улан-Удэ.

«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением почти 1,2 тыс. человек. В стационарах остаются 508 пациентов. В реанимации лечатся 14 человек, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 309 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о закрытии части корпусов центральных больниц в трёх районах Бурятии.

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