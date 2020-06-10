Новосибирск, , 05:39 — REGNUM Новосибирская область отпразднует День России дистанционными флешмобами, фестивалем граффити и примет участие в общероссийском исполнении Гимна России. Об этом сообщили в региональном правительстве, где накануне в режиме видеоконференцсвязи прошло обсуждение подготовки к празднику.

«В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий в период противодействия коронавирусу основной акцент в праздничной программе будет сделан на мероприятиях и акциях, которые проходят без участия зрителей, — подчёркивают власти.

Новосибирцев уже приглашают участвовать во флешмобе #ОкнаРоссии, украсив рисунками и поздравлениями окна своих домов или квартир, сфотографировать и выложить фото в социальных сетях с хештегами акции (#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссии). Акция продлится до 12 июня.

В рамках другой акции — «Флаги России» — жителям региона предлагают разместить флаги России в своих окнах.

А 12 июня все желающие смогут присоединиться к общероссийскому исполнению Гимна России.

Кроме того, дистанционно пройдёт в Новосибирской области фестиваль граффити — уличные художники изобразят на стенах зданий врачей, учёных, волонтёров, соцработников, а также тематическую линейку, посвященную Дню России.