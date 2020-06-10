Сеул, , 05:39 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось до 11 902, из них 50 — новые, 10 июня сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

За сутки в стране скончалось два человека от осложнений при COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 276 летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием. Еще 10 611 человек излечились.

С начала пандемии в Южной Корее было проведено 1,05 млн анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Всемирный банк внес Республику Корею в список государств, оказывающих неотложную медпомощь сотрудникам 29 представительств банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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