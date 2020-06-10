Куньмин, Китай, , 05:34 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала 13 подозреваемых и изъяла у них 139 кг метамфетамина, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Правоохранители получили наводку еще в середине марта текущего года. Немедленно полиция Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции приступила к сбору рабочей группы для проведения расследования.

Полиция задержала пятерых подозреваемых с 139 кг наркотиками при них на территории автономного округа. Еще восемь подозреваемых были выявлены в других районах Юньнани. Расследование продолжается.

Напомним, что провинции Юньнань является передовой Китая по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотом треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.